Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что более одного миллиона жителей Украины не имеют прописки, а каждый третий житель страны живет не по месту своей регистрации. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Более одного миллиона украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу.

Уже с апреля правительство планирует начать запуск электронной прописки - регистрация места проживания через смартфон. При этом чиновники не будут иметь права требовать штамп о прописке в паспорте.

Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек.

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Кроме того, Верховная Рада готовится провести паспортную реформу. Решение было принято комитетом по правам человека, а в законе предусматривается переход удостоверения личности.

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