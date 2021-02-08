Пацієнти в коридорах, хворіють сім'ями, і кожен п'ятий з важким перебігом - на Рахівщині вже другий тиждень лютує коронавірус. Медики гірського району Закарпаття вже відряджають хворих на лікування до сусідніх районів. Чому такий наплив пацієнтів?

Андріана - лікар-інтерн у Рахівській райлікарні. Уже другий місяць дівчина працює в ковідному відділенні. Каже, ситуація напружена. Хворі - в тяжкому стані, як фізично, так і психологічно.

Андріана Фірщак, лікар-інтерн Рахівської районної лікарні:

Дуже багато хворих, місця всі зайняті. Коли хворий виписуються - на місце вже є претенденти.

Щоб зайти в ковідне відділення, готується щонайменше 20 хвилин.

Андріана Фірщак, лікар-інтерн Рахівської районної лікарні:

Одноразова шапка, обов'язково дві пари рукавиць, бахіли зараз я вдягну. Спорядження кожного лікаря - фонендоскоп, тонометр.

На Рахівщині у райлікарні для лікування коронавірусних пацієнтів призначено 60 відсотків місць. Та й цього замало. Минулого тижня хворих розміщували навіть у коридорах, - розповідає директор закладу.

Юрій Матічин, медичний директор Рахівської районної лікарні:

Розгорнуто 115 ліжок, за останні два тижні в нас дуже критична ситуація близько 130-140 лікується одночасно, щоденно. Зараз в коридорах немає нікого, стараємося розвантажити.

Нині хворих розподіляють по лікарнях інших районів області. А ушпиталюють пацієнтів щодня, адже чи не кожен п'ятий має ускладнення. Медики підозрюють, що на Рахівщині лютує мутований, так званий британський штамп коронавірусу.

Юрій Матічин, медичний директор Рахівської районної лікарні:

У нас є підозри, що це може бути мутований вірус, який не підтверджений звичайно, тому що це контабіозіс - дуже велика восприїмчивость до зараження.

Медсестра Мар'яна перехворіла Ковідом, і знає, що таке задуха і біль у всьому тілі.

Мар'яна Молдавчук, палатна медсестра Рахівської районної лікарні:

Люди добрі, треба вірити, тому що він є і він прогресує, і він, не знаю, ще доцільно його, як усі медики не вивчили, ми не знаємо, як він себе може повести. Один і той же вірус діє на людину по різному.

Медики нагадують: ще один чинник поширення недуги - те, що люди вперто нехтують засобами захисту, не носять масок і не дотримуються дистанції. Загалом на Закарпатті у лікарнях нині заповнено понад 50 відсотків місць для хворих на коронавірус.