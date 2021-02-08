У Кропивницькому з п'ятого поверху на жінку впало вікно [ Редактировать ]
Мало не стала жертвою негоди жінка, яка вигулювала собаку в Кропивницькому. Поривом вітру їй на голову скинуло шибку з вікна під'їзду на п'ятому поверсі. За життя постраждалої зараз борються лікарі. А от мешканці будинку, біля якого все сталося, нарікають не так на погоду, як на комунальників. Хто винен насправді?
На вході в під'їзд цієї п'ятиповерхівки у спальному районі Кропивницького - уламки скла та сліди крові. Жінка зранку вийшла вигуляти собаку, і раптом їй на голову впало скло. Через різкий порив вітру шибка вилетіла з віконної рами на п'ятому поверсі.
Марина Дутченко, сусідка потерпілої.
Она застонала, как собака воет, видно - у нее был шок.
Зараз жінка - у Кіровоградській обласній лікарні з травмою голови.
Олександр Агапєєв, завідувач відділення інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні:
Ми забрали її з операційної, де їй було виконано оперативне втручання у зв'язку з важкою відкритою черепно-мозковою травмою. На даний час стан її тяжкий.
Олександр Бірко, син потерпілої:
Маме пробило голову, сейчас она на операции, операция уже закончилась, но ничего не закончилось, идет борьба за жизнь.
Родичі потерпілої звинувачують ЖЕО, на балансі якого перебуває будинок. Комунальники в тому, що трапилося з жінкою, своєї вини не вбачають.
Людмила Лозинська, заступниця директора ЖЕО:
Зараз наші майстри - столяри зробили заміри, будуть вирізати це скло і будуть склити це скло, бо там яким чином - чи це від вітру, чи від старості, незрозуміло.
Зі скаргами на аварійне вікно до комунальників не раз зверталися мешканці будинку. Вони показують такі самі вікна в цьому та сусідніх під'їздах. Кажуть: їх ніхто не лагодить.
Ірина Черчик, завідувачка будинку:
"Нет денег", - один ответ на все вопросы. У нас дом, не только окна, у нас и арматура отваливается, куски дома, бетон - все разрушается, дом старый, ему уже 55 лет. Капитальный ремонт делался один раз - в 1988 году и все. А то все мы делаем за свои деньги, а куда мы платим деньги - мы не знаем.
Родичі потерпілої вже написали звернення в поліцію та мають намір судитися з комунальниками.
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