Мало не стала жертвою негоди жінка, яка вигулювала собаку в Кропивницькому. Поривом вітру їй на голову скинуло шибку з вікна під'їзду на п'ятому поверсі. За життя постраждалої зараз борються лікарі. А от мешканці будинку, біля якого все сталося, нарікають не так на погоду, як на комунальників. Хто винен насправді?

На вході в під'їзд цієї п'ятиповерхівки у спальному районі Кропивницького - уламки скла та сліди крові. Жінка зранку вийшла вигуляти собаку, і раптом їй на голову впало скло. Через різкий порив вітру шибка вилетіла з віконної рами на п'ятому поверсі.

Марина Дутченко, сусідка потерпілої.

Она застонала, как собака воет, видно - у нее был шок.

Зараз жінка - у Кіровоградській обласній лікарні з травмою голови.

Олександр Агапєєв, завідувач відділення інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні:

Ми забрали її з операційної, де їй було виконано оперативне втручання у зв'язку з важкою відкритою черепно-мозковою травмою. На даний час стан її тяжкий.

Олександр Бірко, син потерпілої:

Маме пробило голову, сейчас она на операции, операция уже закончилась, но ничего не закончилось, идет борьба за жизнь.

Родичі потерпілої звинувачують ЖЕО, на балансі якого перебуває будинок. Комунальники в тому, що трапилося з жінкою, своєї вини не вбачають.

Людмила Лозинська, заступниця директора ЖЕО:

Зараз наші майстри - столяри зробили заміри, будуть вирізати це скло і будуть склити це скло, бо там яким чином - чи це від вітру, чи від старості, незрозуміло.

Зі скаргами на аварійне вікно до комунальників не раз зверталися мешканці будинку. Вони показують такі самі вікна в цьому та сусідніх під'їздах. Кажуть: їх ніхто не лагодить.

Ірина Черчик, завідувачка будинку:

"Нет денег", - один ответ на все вопросы. У нас дом, не только окна, у нас и арматура отваливается, куски дома, бетон - все разрушается, дом старый, ему уже 55 лет. Капитальный ремонт делался один раз - в 1988 году и все. А то все мы делаем за свои деньги, а куда мы платим деньги - мы не знаем.

Родичі потерпілої вже написали звернення в поліцію та мають намір судитися з комунальниками.