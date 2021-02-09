Снегопады в Украине: два аэропорта перестали работать [ Редактировать ]
По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине продолжаются снегопады, из-за непогоды два аэропорта прекратили свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, перестали работать аэропорты в Виннице и в Черновцах. Остальные продолжают принимать и отправлять самолеты, однако не исключены задержки рейсов.
Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме.
Движение железнодорожного транспорта проходит в обычном режиме.
В ведомстве добавили, что в понедельник, 8 февраля, спасатели оказали помощь 175 людям, буксировали 72 транспортных средства.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Україна у вирі негоди - через заметіль у міжнародному аеропорту Львова відклали кілька рейсів
Майже пів тисячі людей врятувалися від морозів у пунктах обігріву, і це лише за минулу добу, - розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій
Міська влада закликає водіїв пересісти на громадський транспорт - біля метро з'являються стихійні автопарковки
Майже скрізь в Україні дороги завалило снігом, а подекуди ще й накрило ожеледицею. Коли стихія відступить?
Комунальники розчищають місто від самого ранку, але сніг сипле швидше, ніж його встигають прибирати