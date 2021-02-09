По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине продолжаются снегопады, из-за непогоды два аэропорта прекратили свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, перестали работать аэропорты в Виннице и в Черновцах. Остальные продолжают принимать и отправлять самолеты, однако не исключены задержки рейсов.

Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме.

Движение железнодорожного транспорта проходит в обычном режиме.

В ведомстве добавили, что в понедельник, 8 февраля, спасатели оказали помощь 175 людям, буксировали 72 транспортных средства.

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".

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