У Латвії зупинили трансляцію ще 16 російських телеканалів. Серед них - "РЕН TV" і "НТВ". Рішення ухвалила латвійська Національна рада з електронних ЗМІ. Причиною стала відсутність інформації про те, хто представляє в Латвії ці телеканали.

Попередній власник - місцевий мовник TEM Еl-Vе - повідомив, що від початку лютого більше не має прав на ретрансляцію каналів. Рішення набуде чинності завтра. Напередодні ж у Латвії на рік заборонили ретрансляцію російського пропагандистського телеканалу "Росія-РТР".