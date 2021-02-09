Латвію залишили без російського "РЕН ТВ" [ Редактировать ]
У Латвії зупинили трансляцію ще 16 російських телеканалів. Серед них - "РЕН TV" і "НТВ". Рішення ухвалила латвійська Національна рада з електронних ЗМІ. Причиною стала відсутність інформації про те, хто представляє в Латвії ці телеканали.
Попередній власник - місцевий мовник TEM Еl-Vе - повідомив, що від початку лютого більше не має прав на ретрансляцію каналів. Рішення набуде чинності завтра. Напередодні ж у Латвії на рік заборонили ретрансляцію російського пропагандистського телеканалу "Росія-РТР".
по теме
Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель
Військовий переворот влаштували за кілька годин перед тим, як лідерка демократичного руху Аун Сан Су Чжі мала формувати новий уряд
На Москву тиснутимуть через арешт опозиціонера Олексія Навального, а також жорстокий розгін та затримання мітингувальників, які зібралися на акцію підтримки політика
Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале
Це дзеркальна відповідь Росії, яка минулого тижня оголосила персонами нон ґрата дипломатів з цих держав