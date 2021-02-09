США дадуть Україні холодильники для вакцин [ Редактировать ]
За зберігання та транспортування вакцини Pfizer до України відповідатиме приватна компанія. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зауважив, що цей препарат вимагає наднизьких температурних умов - відповідних потужностей в країні бракує. Крім того, спеціальні холодильники для зберігання сироватки Україні нададуть і американці - розповіла тимчасово повірена у справах США - Крістіна Квін.
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