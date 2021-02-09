За зберігання та транспортування вакцини Pfizer до України відповідатиме приватна компанія

За зберігання та транспортування вакцини Pfizer до України відповідатиме приватна компанія. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зауважив, що цей препарат вимагає наднизьких температурних умов - відповідних потужностей в країні бракує. Крім того, спеціальні холодильники для зберігання сироватки Україні нададуть і американці - розповіла тимчасово повірена у справах США - Крістіна Квін.