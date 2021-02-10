Штами можуть швидко поширюватися та перешкоджати дії вакцин

У Великій Британії виявили нові штами коронавірусу, - про це повідомляє Sky News. Один зафіксували у Бристолі та Манчестері. Фахівці кажуть: штам може швидко поширюватися та перешкоджати дії вакцин.

Ще один ковідний різновид знайшли в Ліверпулі - його особливості нині вивчають науковці.

Водночас у ВООЗ зазначили: географія нових штамів розширюється, і всі мутації треба ретельно досліджувати.