У Британії виявили нові штами коронавірусу [ Редактировать ]
У Великій Британії виявили нові штами коронавірусу, - про це повідомляє Sky News. Один зафіксували у Бристолі та Манчестері. Фахівці кажуть: штам може швидко поширюватися та перешкоджати дії вакцин.
Ще один ковідний різновид знайшли в Ліверпулі - його особливості нині вивчають науковці.
Водночас у ВООЗ зазначили: географія нових штамів розширюється, і всі мутації треба ретельно досліджувати.
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