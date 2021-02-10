Перша партія китайської вакцини Sinovac надійде в Україну не раніше березня, а то й на початку квітня, - про це повідомляє Reuters.

Імпортер, вітчизняна компанія "Лекхім", уже подала заявку на реєстрацію сироватки в Україні. Загалом до кінця року планують завезти 5 мільйонів доз Sinovac. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо дієвість буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.