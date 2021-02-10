Советский и российский народный артист Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими. Такую информацию подтвердили друзья артиста в эфире одного из ток-шоу.

По словам друзей Куравлева, гибель супруги Нины Васильевой в 2012 году замкнула его в себе. После этого актер окончательно отсек все связи, прекратил отвечать на звонки и стал жить затворником.

Тем не менее, как отмечают друзья, раньше артист периодически появлялся в свете, а сейчас он почти ни с кем не общается. Близкий товарищ Куравлева, художник Никас Сафронов подтвердил затворничество актера, рассказав, что последний раз видел его полтора года назад.

Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся.

В июне прошлого года Куравлев назвал место собственных похорон. 84-летний артист выбрал Троекуровское кладбище.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер актер из "Ликвидации" и "Молодежки".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.