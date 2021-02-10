Забил пьяного ногами: под Мелитополем школьник совершил жестокое убийство (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Херсонской области полицейские задержали школьника, который жестоко убил мужчину в Запорожской области. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.
2 февраля в частном доме одного из сел Мелитопольского района Запорожской области был найден труп 26-летнего мужчины - хозяина дома. На его теле и голове были множественные следы повреждения и следы от ударов.
Сотрудниками уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен не кто иной, как 16-летний школьник.
В ночь на 31 января, находясь возле кафе, подросток без причины начал жестоко избивать - бить ногами по голове местного жителя, который лежал на земле в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели рассказали, что никакого конфликта между ними никогда не было.
Избитый мужчина так и остался лежать на земле, как ему удалось попасть домой не сообщается. После того как стало известно о его смерти, школьник, на которого пало подозрение, ударился в бега.
По сигналу мобильного телефона следователи выследили парня в Херсонской области. Оттуда его доставили в отделение полиции Мелитопольского РУП ГУНП в Запорожской области.
Несовершеннолетнему убийце сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Ранее сообщалось, что под Одессой женщину нашли мертвой в рыбацкой сетке: подробности зверского убийства.
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