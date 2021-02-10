Дитсадки Черкас уже другий місяць як перейшли на дивне меню для малечі

Вівсяний суп і солоні огірки. Дитсадки Черкас уже другий місяць як перейшли на дивне меню для малечі. Кухарі вигадують нові страви з того, що мають. І вибір у них геть невеликий - бо м'яса та багатьох овочів і фруктів до їхніх закладів просто не постачають.

Куди поділися продукти? І що про такі експерименти думають батьки - дивіться далі.

Гострий дефіцит змусив кухарів навіть вигадувати нові страви, дитячий раціон доповнився вівсяним супом та сирниками з картоплею. Щоправда, батьки від таких експериментів - не в захваті.

Вівсяний суп ну це жесть звичайно, я б такого сама не їла, а не те, що дитині дала.

Ось так зранку невдоволені батьки під садочком обговорюють меню малечі. Вже другий місяць вихованці черкаських дитсадків не отримують деяких продуктів. Батьків це обурює, адже вони щомісяця доплачують за харчування 60 відсотків, а це майже по 500 гривень.

Олена Папуша, мама вихованця дитсадка:

Спочатку пропало м'ясо, з'явилися сосиски, потім пропали сосиски, потім пропали фрукти, а вчора пропав вже хліб. Меню дуже смачне - пудинг зранку манний, чай з лимоном, суп вівсяний, рагу овочеве, солоний огірок дітки дуже люблять у 2 роки.

І така ситуація в усіх садочках міста. Чим і як харчуються діти нам пересвідчитися не вдалось у дошкільних закладах карантинні обмеження. Медсестра цього дитсадка на вулиці показує так зване перспективне меню, за рішенням міської ради воно має бути однакове для всіх закладів. Щоправда, написане істотно відрізняється від реального.

Сніданок : сосиска, картопляне пюре, салат з буряка, батон, чай і фрукти, дуже смачно! А що ви на ранок давали сьогодні? давали вермішель відварену з маслом, тертим сиром, ікру кабачкову, чай і батон з маслом.

На це завідувачка лише розводить руками. Мовляв, уже не раз зверталась до профільного департаменту освіти через нестачу продуктів. Але офіційної відповіді так і не отримала.

Любов Кульбашна, завідувачка дитсадка:

Звернення були мої офіційні! А відповідь департаменту? Ну не було, була усна відповідь, що чекаємо тендера, тендерні процедури проходять.

Проблеми з продуктами начебто виникли через оскарження постачальниками результатів проведених тендерів. Та це не так, запевняє активіст Артур Чемирис. Проаналізувавши тендерні закупівлі департаменту, він виявив, що чиновники самі затягли проведення торгів.

Артур Чемирис, громадський активіст:

За нормальних умов, в нормальних департаментах оголошуються закупівлі не в лютому, не в січні і навіть не в грудні, а вони оголошуються умовно кажучи - в жовтні. Це ключова проблема того, що тендери оголошені не вчасно.

Чому так сталося в міському департаменті освіти не знають. Нового керівника туди призначили лише 22 січня. Телефоном він зазначив, що проблема із продуктами сьогодні вже розв'язана - департамент начебто підписав додаткові угоди з постачальниками. Хоча в такий спосіб садочки вже отримували харчі наприкінці минулого року.

Ігор Волошин, директор департаменту освіти черкаського міськвиконкому:

- Свої ж можливості по цим додатковим угодам департамент вже вичерпав ще минулого року? - Я ж кажу, ми знайшли можливість, як укласти інші угоди, я не готовий зараз коментувати це по телефону. Треба фаховий коментар юриста, або фінансиста по цьому питанню.

На які суми і терміни підписані додаткові угоди, керівник департамент не повідомив. Але запевнив, що продуктів у дитсадках має вистачити до проведення нових тендерів.