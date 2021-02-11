COVID-19 в Україні: ушпиталили майже дві тисячі хворих [ Редактировать ]
Кількість хворих на COVID-19 в Україні зростає. За минулу добу понад 5 тисяч нових інфікувань. 124 людини - померли. Ушпиталили майже дві тисячі хворих. А вилікувалися від коронавірусу шість з половиною тисяч українців.
Найбільше заражень виявили на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та у Києві.
А от найменше заражень - традиційно, в Кіровоградській області. Одужали - більше, аніж занедужали.
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