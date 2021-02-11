Кількість хворих на COVID-19 в Україні зростає

Кількість хворих на COVID-19 в Україні зростає. За минулу добу понад 5 тисяч нових інфікувань. 124 людини - померли. Ушпиталили майже дві тисячі хворих. А вилікувалися від коронавірусу шість з половиною тисяч українців.

Найбільше заражень виявили на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та у Києві.

А от найменше заражень - традиційно, в Кіровоградській області. Одужали - більше, аніж занедужали.