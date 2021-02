Береговая охрана США спасла трех граждан Кубы, которые застряли на одном из необитаемых островов Багамского архипелага. Об этом сообщает Twitter ведомства.

Двое мужчин и одна женщина почувствовали себя в роли Робинзона Крузо после того, как во время шторма перевернулась их лодка. Троица вплавь добралась до ближайшего берега и провела на небольшом клочке каменистой суши 33 дня.

Все это время кубинцы были вынуждены питаться одними кокосами. Иногда им удавалось раздобыть морских моллюсков или поймать крысу. Для защиты от солнца и дождя они соорудили из подручных материалов шалах.

"Островитян", пытавшихся привлечь к себе внимание самодельными флагами, заметил экипаж патрульного вертолета. Сначала им сбросили еду, воду и рацию. На следующий день "Робинзонов" эвакуировали с маленького островка Ангилья-Кей и по воздуху доставили в медицинский центр штата Флорида.

#Update Hoist video from @USCG #Clearwater rescue aircrew lifting the three survivors from island off Anguilla Cay.