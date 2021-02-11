Крыса на обед - праздник: с необитаемого острова на Багамах спасли трех человек (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Береговая охрана США
Береговая охрана США спасла трех граждан Кубы, которые застряли на одном из необитаемых островов Багамского архипелага. Об этом сообщает Twitter ведомства.
Двое мужчин и одна женщина почувствовали себя в роли Робинзона Крузо после того, как во время шторма перевернулась их лодка. Троица вплавь добралась до ближайшего берега и провела на небольшом клочке каменистой суши 33 дня.
Все это время кубинцы были вынуждены питаться одними кокосами. Иногда им удавалось раздобыть морских моллюсков или поймать крысу. Для защиты от солнца и дождя они соорудили из подручных материалов шалах.
"Островитян", пытавшихся привлечь к себе внимание самодельными флагами, заметил экипаж патрульного вертолета. Сначала им сбросили еду, воду и рацию. На следующий день "Робинзонов" эвакуировали с маленького островка Ангилья-Кей и по воздуху доставили в медицинский центр штата Флорида.
#Update Hoist video from @USCG #Clearwater rescue aircrew lifting the three survivors from island off Anguilla Cay. #SAR #Ready #relevant #Responsive pic.twitter.com/DchJH5fFCu— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 11, 2021
После того как их здоровье пошло на поправку кубинцев передали сотрудникам иммиграционной службы.
В береговой охране США утверждают, что им впервые удалось спасти людей, проживших на необитаемом острове более месяца.
Ранее сообщалось, что с необитаемого острова в Микронезии спасли потерпевших крушение моряков благодаря гигантской надписи SOS.
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