Те, кто любят пить бодрящий кофе, очень часто слышат о вреде напитка. Диетологи рассказали, кому стоит прибегать к помощи этого напитка, а кто должен от него отказаться, передает newsyou.info.

Кофеин повышает уровень дофамина в мозге, который заставляет чувствовать себя бодрее и веселее. Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему:

улучшает настроение,

повышает физическую и умственную активность.

Какая порция кофе считается полезной, вредной? Все индивидуально. Зависит от вашего метаболизма кофеина.

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Существует 2 типа метаболизма этого продукта: медленный и быстрый.

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Если у вас медленный метаболизм кофеина, то после чашки эспрессо можете почувствовать нервозность, раздражительность и учащенное сердцебиение. Понаблюдайте за своей реакций. Если понимаете, что это о вас, тогда надо отказаться от кофе, ведь у людей с медленным метаболизмом он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышение давления и расстройство пищеварения. Кроме того, организм регулярно сталкивается со скачками гормона стресса (кортизола), что потом приводит к усталости надпочечников.

Если же у вас быстрый метаболизм кофеина, поздравляю - кофе помогает вашему организму стать еще счастливее. Как понять, что метаболизм быстрый: вы можете выпить несколько чашек кофе в день и спокойно заснуть вечером, не испытываете нервного раздражения.

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Многие выбирают кофе без кофеина. Не стоит утверждать, что он лучше. В природе все сбалансировано и гармонично. Кофейное зерно содержит кофеин (тонизирующее вещество) и теобромин (успокаивающее вещество).

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