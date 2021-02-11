Високопосадовець державного підприємства "Украерорух" погорів на хабарі [ Редактировать ]
Шахрайство на 100 тисяч доларів. Одного із заступників директора держпідприємства "Украерорух" - затримали.
За даними прокуратури, він обіцяв фермерам на Полтавщині дозволи на обробку державних земель - за це вимагав 100 тисяч "зелених". Хоча насправді виконати обіцяного не міг.
Схопили чиновника "на гарячому" під час передачі частини хабаря - сімдесяти тисяч доларів. Якщо провину посадовця доведуть, він може сісти за ґрати щонайменше на 5 років.
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