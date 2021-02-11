Шахрайство на 100 тисяч доларів. Одного із заступників директора держпідприємства "Украерорух" - затримали.

За даними прокуратури, він обіцяв фермерам на Полтавщині дозволи на обробку державних земель - за це вимагав 100 тисяч "зелених". Хоча насправді виконати обіцяного не міг.

Схопили чиновника "на гарячому" під час передачі частини хабаря - сімдесяти тисяч доларів. Якщо провину посадовця доведуть, він може сісти за ґрати щонайменше на 5 років.