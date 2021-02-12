Масштабна ДТП за участю понад 100 автівок сталася у Техасі [ Редактировать ]
Масштабна ДТП за участю понад 100 автівок сталася у Техасі. Загинули щонайменше шестеро людей, понад 30 - травмовані. Автомагістраль перекрили в обох напрямках. На місці працюють рятувальники.
За словами правоохоронців, причиною трощі стала ожеледиця.
Нейл Ноакс, поліцейський:
Ця ДТП просто жахлива. За останньою інформацією, майже 130 автомобілів потрапили у аварію. Все - через сильну ожеледицю на автомагістралі. Співчуваємо родичам загиблих.
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