Чергову шахрайську схему з підробки водійських посвідчень викрили правоохоронці. За фальшиві права платять десятки тисяч гривень. Коли документи перестануть купувати? І чому люди не хочуть учитися і чесно складати іспити?

За кермо - з купленим водійським посвідченням. На жаль, таким у нашій країні вже нікого не здивуєш. Як і наслідками невмілого кермування...

Володимир Караваєв, правозахисник:

Мы на протяжении последних лет имеем рост аварийности и рост смертности.

Одні права купують, інші - підроблюють. Днями українська кіберполіція викрила масштабну схему: права - за 43 тисячі гривень! Без навчання та іспитів. Щоправда, документ - фейковий.

Анна Селезньова, старший інспектор Департаменту кіберполіції:

Виготовляли посвідчення, використовуючи підроблені печатки. Щорічний прибуток сягав 20 млн грн. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Відповідатимуть не лише шахраї, а й ті, хто встиг скористатися їхніми послугами!

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:

Кожен, хто купував фальшиві документи - ми до вас прийдемо.

Погіршують ситуацію ще так звані "сірі автошколи".

Володимир Караваєв, правозахисник:

"Серые автошколы" - это автошколы, где вы формально проходите обучение. Вы приходите, по сути, просто платите деньги, и спустя какое-то время вы просто приходите - и забираете водительское удостоверение.

І кількість таких "сірих автошкіл" навіть більша, ніж можна уявити.

Та невже шукати обхідні шляхи легше, ніж пройти навчання? Подивимось. По-перше, йдемо до однієї з київських автошкіл. Тут саме проходить урок у новачків - вивчають правила дорожнього руху.

Тетяна, учениця автошколи:

Я повинна бути досвідченим, свідомим учасником дорожнього руху, не створювати небезпеку ні для себе, ні для оточуючих.

100 годин теоретичного курсу, та 40 годин практики водіння - стандартна програма автошколи.

Валентин Котлярчук, викладач в автошколі:

Після проходження теоретичного - учні складають іспити і після цього вже приступають до практичного навчання. Завдяки цьому збільшився термін навчання - і він складає більше 4 місяців.

Склав іспити в автошколі - йдемо до сервісного центру МВС за водійським посвідченням. І знову перевірка знань - треба відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Не встиг, чи припустився більше ніж двох помилок - на перездачу.

Сделал три ошибки. Не получилось сдать с первого раза - будем готовиться дальше.

Да, да - все в порядке! Из 20 - 18 правильно отвеченных.

А це автодром сервісного центру, де складають практичний іспит з водіння.

Лариса Руденко, начальник Територіального сервісного центру:

Тут відбувається перший етап практичного іспиту, де люди складають - рухаються за знаками, виконують елементи, які прописані в інструкції. Після складання першого етапу, якщо була позитивна оцінка, - виїжджають на другий етап у місто за розробленими маршрутом.

Юрій Смольянінов, перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України:

Кількість здач практичного іспиту обмежена до 3-х. Якщо людина тричі не здає практичне водіння - вона направляється на повторне навчання.

Тож не так складно, але чимало людей продовжують наполегливо шукати "легших шляхів". А потім ми бачимо так багато ДТП на дорогах. Лише за минулий рік їхня кількість сягнула понад 168 тисяч.