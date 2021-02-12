Права за гроші: в Україні викрили шахрайську схему з підробки водійських посвідчень [ Редактировать ]
Чергову шахрайську схему з підробки водійських посвідчень викрили правоохоронці. За фальшиві права платять десятки тисяч гривень. Коли документи перестануть купувати? І чому люди не хочуть учитися і чесно складати іспити?
За кермо - з купленим водійським посвідченням. На жаль, таким у нашій країні вже нікого не здивуєш. Як і наслідками невмілого кермування...
Володимир Караваєв, правозахисник:
Мы на протяжении последних лет имеем рост аварийности и рост смертности.
Одні права купують, інші - підроблюють. Днями українська кіберполіція викрила масштабну схему: права - за 43 тисячі гривень! Без навчання та іспитів. Щоправда, документ - фейковий.
Анна Селезньова, старший інспектор Департаменту кіберполіції:
Виготовляли посвідчення, використовуючи підроблені печатки. Щорічний прибуток сягав 20 млн грн. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Відповідатимуть не лише шахраї, а й ті, хто встиг скористатися їхніми послугами!
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Кожен, хто купував фальшиві документи - ми до вас прийдемо.
Погіршують ситуацію ще так звані "сірі автошколи".
Володимир Караваєв, правозахисник:
"Серые автошколы" - это автошколы, где вы формально проходите обучение. Вы приходите, по сути, просто платите деньги, и спустя какое-то время вы просто приходите - и забираете водительское удостоверение.
І кількість таких "сірих автошкіл" навіть більша, ніж можна уявити.
Та невже шукати обхідні шляхи легше, ніж пройти навчання? Подивимось. По-перше, йдемо до однієї з київських автошкіл. Тут саме проходить урок у новачків - вивчають правила дорожнього руху.
Тетяна, учениця автошколи:
Я повинна бути досвідченим, свідомим учасником дорожнього руху, не створювати небезпеку ні для себе, ні для оточуючих.
100 годин теоретичного курсу, та 40 годин практики водіння - стандартна програма автошколи.
Валентин Котлярчук, викладач в автошколі:
Після проходження теоретичного - учні складають іспити і після цього вже приступають до практичного навчання. Завдяки цьому збільшився термін навчання - і він складає більше 4 місяців.
Склав іспити в автошколі - йдемо до сервісного центру МВС за водійським посвідченням. І знову перевірка знань - треба відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Не встиг, чи припустився більше ніж двох помилок - на перездачу.
Сделал три ошибки. Не получилось сдать с первого раза - будем готовиться дальше.
Да, да - все в порядке! Из 20 - 18 правильно отвеченных.
А це автодром сервісного центру, де складають практичний іспит з водіння.
Лариса Руденко, начальник Територіального сервісного центру:
Тут відбувається перший етап практичного іспиту, де люди складають - рухаються за знаками, виконують елементи, які прописані в інструкції. Після складання першого етапу, якщо була позитивна оцінка, - виїжджають на другий етап у місто за розробленими маршрутом.
Юрій Смольянінов, перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України:
Кількість здач практичного іспиту обмежена до 3-х. Якщо людина тричі не здає практичне водіння - вона направляється на повторне навчання.
Тож не так складно, але чимало людей продовжують наполегливо шукати "легших шляхів". А потім ми бачимо так багато ДТП на дорогах. Лише за минулий рік їхня кількість сягнула понад 168 тисяч.
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