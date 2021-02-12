В пятницу, 12 февраля, в районе Павлополя на Донбассе ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его оперативно доставили в госпиталь, где оказывают необходимую медицинская помощь. О состоянии военнослужащего не сообщается.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Поселок Павлополь Волновахского района расположен в Донецкой области - в 20 км к северо-западу от Мариуполя.

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Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

"Подробности" сообщали, что 11 февраля на Донбассе погибли два бойца. Утром в районе оккупированной Горловки вражеский снайпер убил полтавчанина Александра Глушко. Ближе к вечеру под Новомихайловкой в результате пулеметного обстрела позиций ВСУ погиб боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Владислав Лященко.