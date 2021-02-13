В то время, когда зима раскрыла свою полную силу, ударив по нам студеной погодой с морозами и обильным снегопадом, 14 февраля нам станет тепло на душе, когда мы получим подарки от нашей второй половинки на День святого Валентина.

Традиционные варианты, такие как цветы, шоколад или украшения, – все это прекрасно, но есть также огромное разнообразие электроники, гаджетов и технических аксессуаров, которые могут стать не только памятными подарками в 2021 году, но и сохранить и поддержать ваши отношения.

Решение, что выбрать, может оказаться сложной задачей. Поэтому, чтобы упростить поиск, мы подобрали для вам несколько приятных вариантов презентов среди электроники ко Дню святого Валентина.

Wi-Fi роутер

Казалось бы, роутер в качестве подарка? А ведь эти "коробочки" поддерживают огонь любви на расстоянии. В наше время с непрекращающимся карантином важно иметь стабильную связь со своей любимой половинкой по интернету, чтобы созваниваться по видеосвязи или просто обмениваться романтичными сообщениями.

Более того самые современные модели маршрутизаторов, вроде двухдиапазонного и гигабитного роутера TP-Link Archer A6, обладают превосходным дизайном, которые идеально вписываются в интерьер. Простота настроек при помощи смартфона (с помощью приложения Tether) или через веб-интерфейс позволяет легко и быстро организовать связь по гигабитному интернету на скорости до 1167 Мбит/с. Порадуйте своего любимого человека этим полезным подарком, который поможет вам сохранять ваши отношения на любом расстоянии друг от друга.

Lovebox

Lovebox это один из самых оригинальных гаджетов для подарка на День святого Валентина, который доказывает, что современные технологии могут быть весьма романтичными. Эта симпатичная идея для подарка представляет собой систему цифровых сообщений, которая позволяет использовать мобильное приложение для удаленной отправки заметок, сообщений или рисунков на экранчик, встроенный в коробочку.

Когда сообщение приходит от любимого человека, сердечко на передней панели начинает вращаться до тех пор, пока крышечка не будет открыта. Очень стильная вещь, которая впишется легко в любой интерьер и будет приносить радость каждый день.

Беспроводные наушники

Очень приятным подарком на День святого Валентина для меломанов станут Samsung Galaxy Buds Live в красном цвете, полном любви и обожания. Эти наушники поставляются в гладком футляре, напоминающем шкатулку, со встроенным аккумулятором. После сопряжения с мобильным устройством вы можете рассчитывать на воспроизведение музыки до 10 часов. А их компактная форма и эргономический дизайн делают их очень комфортными в использовании.

Электронная книга

Как молвит известная поговорка: "лучший подарок – это книга". Однако одним из лучших современных подарков является электронная книга. Простое устройство, вроде Amazon Kindle Paperwhite 10-го, поколения стоит недорого, держит заряд месяцами и позволяет хранить всю вашу библиотеку в компактном форм-факторе, который всегда можно взять с собой. Особенностью 10-го поколения Kindle также является улучшенный экран, встроенная подсветка и увеличенная емкость батареи.

Смарт-часы

Хотя Apple Watch являются лидером в индустрии умных часов во всем мире, но не обязательно сильно тратиться, чтобы получить достойные фитнес-ориентированные умные часы. Среди доступных моделей тоже есть превосходные модели, например, Fitbit Versa 2. Эти смарт-часы обладают всем необходимым набором функций для активного образа жизни: отслеживают частоту сердечных сокращений, контролируют сон, есть напоминания и будильники, а также возможность управлять продуктами для умного дома. Кроме того, у вашего любимого человека будет на один повод меньше опоздать на свидание.

JBL Flip 4

Возможно, вы захотите рассмотреть портативную стереосистему на День святого Валентина, такую ​​как JBL Flip 4. Достаточно компактная, чтобы ее можно было положить в сумку, и водонепроницаемая, что идеально подходит для романтического времяпровождения в ванной. Flip выпускается в различных цветах и ​​оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч, поэтому вы можете рассчитывать на 12 часов воспроизведения без подзарядки.

Умный диффузор

Свечи и ароматы могут помочь создать в доме расслабляющую атмосферу, и, если ваша вторая половинка согласится с этим утверждением, возможно, умный масляный диффузор станет ценным подарком в этот День святого Валентина. Есть модели с красивым дизайном под дерево со встроенной RGB подсветкой, а также управлением со смартфона или пульта управления. К примеру, Geniod способен рассеивать до 450 мл масла в вашем доме и создать романтичную атмосферу.

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