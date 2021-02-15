Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов заявил о том, что обострение на Донбассе неизбежно и его следует ожидать ближе к лету.

Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе - ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету.

По его словам, переговоры по Донбассу идут очень вяло, а перемирие "подвешено на волоске".

Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте.

Напомним, 14 февраля около 10 утра во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и ротации военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Как ранее сообщалось, 12 февраля на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил вооруженные боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.