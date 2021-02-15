День святых Симеона и Анны: что нельзя делать 16 февраля [ Редактировать ]
16 февраля православные христиане почитают память двух святых Семеона и Анны. Наши предки их называли "хранителями младенцев" и обращались к ним с просьбой сохранить здоровье новорожденных. Также на Анну и Симеона люди выполняли специальные обряды на успешную торговлю.
"Подробности" расскажут, что можно и нельзя делать в этот день.
Приметы на 16 февраля
- Много снега в этот день - лето будет дождливым.
- Воробьи громко чирикают - весна наступит очень скоро.
- Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.
Что нельзя делать 16 февраля
- В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.
Что можно делать 16 февраля
- Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
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