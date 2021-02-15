В Карпатах вторые сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который 14 февраля заблудился на горе Гимба. Поиски, которые возобновились сегодня утром, осложняют снегопад, ветер и мороз до -15 градусов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что связи с заблудившимся туристом до сих пор нет. Для его поиска сформировали три группы, которые обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны сел Пилипец и Березники. К поиску киевлянина привлекли 66 человек и 13 единиц техники.

Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС. Вчера он совершил 10 облетов в районе поиска, но пропавшего туриста так и не удалось найти.

Напомним, в воскресенье, 14 февраля, в Карпатах заблудились двое туристов. Одного из них нашли около полудня, а поиски второго продолжаются до сих пор.

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