При крушении вертолета погибли четыре человека [ Редактировать ]
В США в районе Виргинских островов потерпел крушение вертолет. В результате происшествия четыре человека погибли.
Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что экстренные службы получили информацию о крушении вертолета в западной части острова Сент-Томас в 23:14 по Киеву.
На месте крушения были обнаружены тела четырех погибших.
Информация о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не сообщаются.
Ранее мы писали о том, что самолет ВВС потерпел крушение. Семь человек погибли, один выжил. Происшествие произошло около международного аэропорта столицы Парагвая - Асунсьона. Власти Парагвая начали расследование инцидента.
Также сообщалось, что в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.
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