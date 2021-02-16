В США в районе Виргинских островов потерпел крушение вертолет. В результате происшествия четыре человека погибли.

Об этом сообщает ABC News.

Читайте также Авиакрушение в Индонезии: названа причина катастрофы

Отмечается, что экстренные службы получили информацию о крушении вертолета в западной части острова Сент-Томас в 23:14 по Киеву.

На месте крушения были обнаружены тела четырех погибших.

Информация о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что самолет ВВС потерпел крушение. Семь человек погибли, один выжил. Происшествие произошло около международного аэропорта столицы Парагвая - Асунсьона. Власти Парагвая начали расследование инцидента.

Также сообщалось, что в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.