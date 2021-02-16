У Берліні вертольотом розігнали любителів ковзанок [ Редактировать ]
Повітряний патруль розігнав любителів ковзанок у Берліні. Так тамтешня поліція розганяла натовп із вкритого кригою озера. Мовляв, щоб кілька десятків німців бува не провалилися під воду.
З гелікоптера поліцейські закликали ковзанярів залишити льодову поверхню. Люди добряче перелякалися - і вже за кілька хвилин озеро спорожніло.
по теме
Найвищі показники захворюваності на Прикарпатті, Львівщині та у Києві. З початку пандемії в Україні 24 тисячі летальних випадків
Загалом від початку пандемії на планеті інфікувалися вже понад 106 мільйонів людей, померли майже два мільйони триста тисяч, близько 79 мільйонів подолали недугу
Найбільше випадків інфікування на Хмельниччині, Прикарпатті та в Києві - повідомили у міністерстві охорони здоров'я
Голова ВООЗ - Тедрос Гебреїсус - застеріг держави зі значним зниженням випадків ковіду - від послаблення карантину. Та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат
Німеччина відрядить військових до Португалії. Лікарі з ФРН привезуть додаткове обладнання та упродовж трьох тижнів допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом. Ситуація у країні критична