Повітряний патруль розігнав любителів ковзанок у Берліні. Так тамтешня поліція розганяла натовп із вкритого кригою озера. Мовляв, щоб кілька десятків німців бува не провалилися під воду.

З гелікоптера поліцейські закликали ковзанярів залишити льодову поверхню. Люди добряче перелякалися - і вже за кілька хвилин озеро спорожніло.