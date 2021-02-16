На Донбасі за добу зафіксували три обстріли [ Редактировать ]
Три ворожих обстріли зафіксували на Донбасі минулої доби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обстрілювали Славне, Світлодарськ та Опитне.
У штабі запевнили - бойових втрат серед українських воїнів немає. Від початку доби вогневих атак не було.
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