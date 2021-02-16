Від початку доби вогневих атак не було

Порушення домовленостей про режим припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Українська сторона хоче обговорити це питання на засіданні тристоронньої контактної групи, яке має відбутися сьогодні та завтра.

Бо через постійні ворожі обстріли та втрати серед військових - угоди про перемир'я на межі зриву. Минулої доби на Донбасі зафіксували три ворожих провокації.

Окупанти вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обстрілювали Славне, Світлодарськ та Опитне. У штабі запевнили - бойових втрат серед українських воїнів немає. Від початку доби вогневих атак не було.