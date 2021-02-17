Ли Соль Чжу вместе с мужем побывала на концерте в Пхеньяне Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Совместные фотографии пары опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Первая леди Северной Кореи Ли Соль Чжу вместе с мужем присутствовала на концерте в честь Дня Звезды - дня рождения Ким Чен Ира (второй лидер КНДР, покойный отец Ким Чен Ына). Праздничное мероприятие состоялось в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

Правительственная газета сообщила, что после концерта супруги посетили Дворец Солнца, в котором находятся забальзамированные тела Ким Чен Ира и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

В последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года. В тот день она с мужем посетила новогоднее представление в театре в Пхеньяне.

Долгое отсутствие первой леди КНДР в северокорейских изданиях породило ряд слухов о ее возможной болезни или беременности.

В октябре 2020 года южнокорейское СМИ сообщило о том, что Ли Соль Чжу может быть серьезно больна или даже казнена.