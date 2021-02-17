Терміни встановдення газових лічильників для населення планують подовжити до 2023 року. За відповідний законопроект проголосували 279 парламентаріїв. Документ передбачає запровадження повністю комерційного обліку природного газу. Про ці та інші економічні новини - в огляді Анастасії Старовойт.

Услід за яйцями, цукром та олією значне здорожчання прогнозують і молочній продукції. Причиною вітчизняні експерти вважають однократне зниження ставки ПДВ при оподаткуванні операцій із постачання молока сільгосппідприємствами.

Аби зміна ставки ПДВ не впливала на вартість готової продукції - фахівці пропонують залишити незмінною закупівельну ціну на молоко. При цьому, за останні 4 роки, його переробка в країні скоротилася на 20 %, що навпаки призведе до зростання закупівельної ціни на цей продукт.

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Другий енергоблок Хмельницької АЕС запрацював на повну потужність. Про це повідомили у компанії Енергоатом. Плановий ремонт, розпочатий у серпні минулого року, завершили на місяць раніше. Тож тепер Об'єднана енергосистема України отримуватиме додаткові тисячу мегават потужності. Це дозволить повністю відмовитися від імпорту російської електроенергії в умовах критичного навантаження.

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В Україні стрімко скоротився запас вугілля. В Укренерго повідомили, що на складах ТЕС його поменшало на 20%. Від початку листопада запаси усіх марок палива зменшилися у вісім разів - приблизно до трьохсот тринадцяти тисяч тонн. З них, понад 192 тисячі тон, це газове вугілля, та 121 тисяча тонн - антрацитове. В Укренерго зазначили, що все заскладоване вугілля на ТЕС - становить лише 33 % від необхідного мінімуму. При цьому, більше половини усіх запасів зосереджено на Луганській та Славянській теплоелектростанціях.

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В Україні стартував "Великий розпродаж в'язниць" - вперше на аукціоні продають тюрму. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр Юстиції Денис Малюська. Рідкісний лот - колишній Ірпінський виправний центр, що під Києвом. На сайті фонду держмайна України його стартова ціна - понад 220 мільйонів гривень.

Більша частина коштів, виручених від продажу цієї буцигарні, піде на розбудову нової в'язничної інфраструктури. Ще третина - поповнить держбюджет.