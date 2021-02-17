В Украине упростили покупку авто и замену прав [ Редактировать ]
В Украине упрощают процедуру покупки новых легковых и грузовых автомобилей, а также расширяют возможность заказа замены и восстановления водительских удостоверений. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
По словам Авакова, инициативу МВД по упрощению процедуры приобретения транспортного средства уже поддержал Кабмин.
"Теперь зарегистрировать такси, грузовик и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения СЦ МВД", - отметил он.
Аваков назвал новшество "очередным шагом к созданию современного государственного сервиса МВД".
В Главном Сервисном Центре МВД опубликовали видео с пошаговой инструкцией.
Также глава МВД проинформировал о поддержке правительством другой совместной инициативы МВД и министерства цифровой трансформации - о возможности заказа замены удостоверения водителя как в электронном кабинете водителя на сайте hsc.gov.ua, так и в мобильном приложении "Дія".
Ранее мы писали о том, что в Украине упростят регистрацию новых автомобилей.
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