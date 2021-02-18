Французская компания BioSerenity представила четырехслойную маску, которая способна блокировать и уничтожать различные вирусы, в том числе и коронавирус, который заразил десятки миллионов людей по всему миру. Ученые сообщили, что один из слоев маски обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, передает телеканал BFM.

Работа данного слоя защитного средства основывается на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул - циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Кроме того, маска способна обеззараживать саму себя, поэтому является менее опасной при попадании в окружающую среду.

Над новым защитным средством работали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

Приобрести новое средство защиты от коронавируса можно уже с 16 февраля. Стоимость такой маски составит €1,49 (около 50,47 гривни). В компании также подчеркнули, что позднее будет запущена "хирургическая версия" изделия. Ее стоимость составит €0,44 (около 14,9 гривни).

Ранее сообщалось, что ЕС активизирует борьбу с новыми штаммами COVID.