В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) неизвестные открыли стрельбу. В результате происшествия восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

Инцидент произошел рядом с автобусной станцией и медицинским центром.

BREAKING: The moment shots are fired at Broad and Olney. We don’t see the shooter, but you can see people on the sidewalk running for safety. 7 people were shot. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/BbjPLvBDEV