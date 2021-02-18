В США произошла жуткая стрельба: ранены восемь человек (видео) [ Редактировать ]
В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) неизвестные открыли стрельбу. В результате происшествия восемь человек получили ранения.
Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.
Инцидент произошел рядом с автобусной станцией и медицинским центром.
BREAKING: The moment shots are fired at Broad and Olney. We don’t see the shooter, but you can see people on the sidewalk running for safety. 7 people were shot. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/BbjPLvBDEV— Aaron Baskerville (@ABaskerville10) February 17, 2021
Возраст раненых - от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. На месте стрельбы обнаружены две единицы оружия.
Был задержан по меньшей мере один человек.
Ранее сообщалось, что в Берлине произошла кровавая стрельба. По данным спасателей, три человека получили серьезные ранения и доставлены в больницу. Четвертого пострадавшего достали из близлежащего канала Ландвер, который прыгнул в воду самостоятельно и получил травму ноги.
Также мы писали о том, что в Киеве кавказцы с криками "Аллах Акбар" устроили стрельбу. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что так "развлекалась" нетрезвая компания в одном из домов на улице Дмитрия Луценко.
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