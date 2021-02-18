В Карпатах пятый день ищут заблудившегося туриста [ Редактировать ]
В Карпатах до сих пор не нашли туриста, который заблудился на склоне горы Гемба. Поисковые работы длятся уже пятый день.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что за минувшие сутки к поискам туриста привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них 32 человека и 8 единиц техники - от ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", - сообщили спасатели.
Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились двое туристов из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительные.
Ранее мы писали о том, что на популярном горнолыжном курорте сошла смертельная лавина. В результате случившегося погиб человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Поиски, которые возобновились сегодня утром, осложняют снегопад, ветер и мороз до -15 градусов
Рятувальники натрапили на ймовірний слід туриста, який зник у горах на Закарпатті три дні тому. Напередодні у чоловіка працював один із телефонних номерів, але на дзвінки він не відповідав - повідомили в ДСНС
Чоловік зник напередодні неподалік гори Ґе́мба. Загалом за минулу добу в Карпатах заблукали 12 туристів. 11 із них уже знайшли. Їхній стан задовільний
Предупреждение об аварии было подано свидетелем, который видел, как вертолет падал, а потом видел дым на высоте 1900 метров
В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу