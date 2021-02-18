В Карпатах до сих пор не нашли туриста, который заблудился на склоне горы Гемба. Поисковые работы длятся уже пятый день.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Смертельна лавина у Гімалаях: кількість жертв продовжує зростати

Отмечается, что за минувшие сутки к поискам туриста привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них 32 человека и 8 единиц техники - от ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", - сообщили спасатели.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились двое туристов из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительные.

Ранее мы писали о том, что на популярном горнолыжном курорте сошла смертельная лавина. В результате случившегося погиб человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.