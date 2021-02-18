Тайны вакцинации: медики показали секретные тесты про вакцины от СOVID-19 (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
В Украине начались практические занятия мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Медиков учат, как правильно проводить обращаться вакцинами от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от коронавируса, как только в Украину доставят вакцины.
"Подробности" ознакомились с тестами для медиков, ответственных за получение вакцин в регионах и координаторов по логистике вакцины против COVID-19.
Также во время тренингов медицинские работники получат всю актуальную информацию, необходимую для проведения вакцинации:
- рекомендации по консультированию до и после вакцинации;
- как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);
- как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах;
- как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;
- оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.
Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. В Украине будет создано около 600 мобильных бригад. Они будут оснащены специальным оборудованием для оказания помощи в случае возникновения анафилактического шока.
Напомним, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Украине на регистрации находятся три вакцины от COVID-19.
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