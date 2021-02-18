Медиков учат, как правильно проводить обращаться вакцинами от COVID-19 Источник: Министерство здравоохранения Украины

В Украине начались практические занятия мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Медиков учат, как правильно проводить обращаться вакцинами от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от коронавируса, как только в Украину доставят вакцины.

"Подробности" ознакомились с тестами для медиков, ответственных за получение вакцин в регионах и координаторов по логистике вакцины против COVID-19.

Также во время тренингов медицинские работники получат всю актуальную информацию, необходимую для проведения вакцинации:

рекомендации по консультированию до и после вакцинации;

как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);

как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах;

как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;

оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. В Украине будет создано около 600 мобильных бригад. Они будут оснащены специальным оборудованием для оказания помощи в случае возникновения анафилактического шока.

Напомним, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Украине на регистрации находятся три вакцины от COVID-19.