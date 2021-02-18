"Динамо"-"Брюгге": обзор матча Лиги Европы [ Редактировать ]
Источник: ФК "Динамо" (Киев)
В четверг, 18 февраля, киевское "Динамо" сыграло на пустом "Олимпийском" первый матч 1/16 финала Лиги Европы против 16-кратного чемпиона Бельгии "Брюгге".
По решению УЕФА, из-за мороза в столице Украины начало встречи перенесли с 19:55 на 17:00. Соперники сыграли вничью - 1:1.
В первом тайме соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот, хотя небольшое преимущество было у киевлян. Во втором тайме подопечным Мирча Луческу удалось первыми открыть счет.
Виталий Буяльский огорчил бельгийцев на 62-й минуте. Однако уже на 67-й минуте "Брюгге" сравнял счет: головой забил Брендон Мехеле.
Обладатель путевки в 1/8 финала лиги Европы определится 25 февраля. Ответный матч запланирован на пустом стадионе "Ян Брейдел" в Брюгге.
Напомним, что в 2019 году "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов в сумасшедшем матче-триллере с "Брюгге".
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