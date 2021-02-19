У Києві напередодні відбувся тренінг для медиків, які прийматимуть вакцину проти COVID-19. Представників всіх областей України два дні інструктували щодо дотримання всіх вимог "холодового ланцюга".

Адже, наприклад вакцина "Пфайзер" потребує транспортування і зберігання в середньому при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Як організували логістику вакцини - розкаже Анна Демиденко.

Повний зал медиків з різних регіонів країни. Саме ці люди вже призначені відповідальними за важливий етап національної вакцинації.

Складна процедура? - Дуже відповідальна!

Від виробника до національного аеропорту Бориспіль вакцину привезе міжнародна організація ЮНІСЕФ. Далі, на спеціально обладнаний склад біля аеропорту її доставить логістична компанія, яка виграла на це тендер. Розподілить для всіх регіонів та розвезе у кожну область. Саме там, на місцях препарат отримають навчені бригади медиків. Євген - зустріне термобокс для вакцинації в Тернопільській області.

Євген, керівник регіонального складу по вакцині Тернопільської області:

Для виконання цього завдання необхідно кожного дня моніторити температуру і відбирати ту кількість флаконів, якими будуть завтра щеплювати нашому населенню.

Якщо це вакцина Файзер, то вона перевозиться за умови мінус 70 градусів за Цельсієм. У спеціальних термобоксах, обладнаних датчиками зчитування температури. Перед використанням її потрібно розморозити до плюс двох, плюс восьми. І з того моменту вона буде придатна лише 5 діб. Щоб не ризикувати дозами, вирішили перестрахуватися додатковим сухим льодом.

Андрій Славуцький, керівник відділу охорони здоров'я UNICEF:

Решили, что оставляются термоконтейнеры в каждом складе для того, чтобы дополнять сухим льдом и поддерживать ситуацию -70 и выдавать вакцины ежедневно. Именно момент передачи от логистической компании, которая привозит -70, областной склад, который принимает и размораживает до 2-8 и мобильная команда, которая приезжает для того чтобы забрать на вакцинальный пункт - это как нейрон, в котором вот эта цепочка должна соблюсти полностью свою эффективность и вот этот температурный режим.

За національним планом вакцинації першою цільовою групою будуть медпрацівники з ковідних відділень. Їх в Україні близько ста сорока тисяч. Також, одними з перших у черзі на вакцинацію - люди літнього віку, які мешкають у будинках довготривалого утримання.

За ініціативою Ковакс до України мають надійти 117 тисяч доз Файзера. А ось щодо термінів у ЮНІСЕФ відповідають не впевнено, кінець лютого, початок березня.