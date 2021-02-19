Хотя промышленные предприятия Украины не подпали ни под один из локдаунов периода эпидемии, темпы падения индустриальной отрасли в 2020-м оказались худшими за последние пять лет - минус 5,2%. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, отсутствие у власти понимания, как управлять промышленностью, стало уже хронической болезнью, которая может быть ликвидирована лишь при полной перезагрузке правительства.

"Падение индустриальной отрасли на 5,2% за год - это свидетельство глубочайшего кризиса, связанного не с последствиями эпидемии коронавируса, а с отсутствием необходимых управленческих решений. Хотя год назад, когда происходила смена Кабмина, главной задачей ставилось как раз создание профессионального руководства промышленностью, именно эта задача не была решена. Поэтому темпы её падения за год выросли в 10 раз - с 0,5% до 5,2%, - а на повестке дня стоит вопрос о необходимости замены и этого правительства", - заявил Сергей Лёвочкин.

Политик привел данные о том, что январе-декабре 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2%, в том числе в ТЭК и ЖКХ - на 1,3%, в добывающем секторе - на 3,1%, в перерабатывающем - на 6,9%.

"Если еще два года назад при тогдашних темпах восстановления индустриального сектора выход на уровень 2013 года мог быть обеспечен в районе примерно 2030 года, то при нынешней динамике этот вопрос становится вообще неактуальным. Однако эту задачу необходимо ставить, поскольку без ее решения не будут решены ни проблемы занятости, ни проблемы бедности наших граждан", - считает он.

Народный депутат назвал первоочередным вопрос о формировании профессионального управления индустриальным сектором и разработке реальной программы его возрождения.

"Восстановление промышленности не происходит быстро, но оно должно быть устойчивым и постоянным. Только таким путём рождаются сильные государства - это доказано примером Китая и Южной Кореи, а еще раньше – примерами Германии и Японии", - резюмировал Сергей Лёвочкин.