Украинская компания-разработчик ООО "Финик.Про" судится с "Альфа-Банк Украина" из-за нарушения авторских прав на использование софта в онлайн-банкинге для предпринимателей "ОК, Альфа".

Как следствие, работа отдельных функций "ОК, Альфа" может быть приостановлена ​​из-за судебного процесса.

Банк не выполнил финансовые обязательства

С марта прошлого года "Альфа-Банк Украина" прекратил выполнять взятые на себя обязательства по договору между финучреждением и компанией-разработчиком ООО "Финик.Про". В частности, банк не подписал акты приема-передачи выполненных работ и не рассчитался с разработчиками за полученные услуги.

Иными словами, "Альфа-Банк" не получил имущественного права интеллектуальной собственности на использование отдельных функций системы онлайн-банкинга "ОК, Альфа", но продолжает противоправно использовать этот функционал (например, сервис "создание и ведение зарплатного проекта").

"На наши запросы и многочисленные предложения начать диалог мы не получили ни одного конструктивного ответа и вынуждены были обратиться в суд, чтобы защитить свои права. Сейчас ситуация выглядит так: банк с репутацией надежного финучреждения с европейскими корнями, который декларирует, что является частью частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге, фактически ведет себя как "захватчик" и "аннексирует" украинский софт", - рассказал Евгений Кулик, директор ООО" Финик.Про ".

Сотрудничество продолжалось с 2018 года

Как отмечают разработчики платформы банкинга, сотрудничество с "Альфа-Банком" продолжалась с 2018 года. За год удалось создать одну из лучших в Европе систем онлайн-банкинга для предпринимателей.

Впрочем, в конце 2019 сменилось руководство финансового учреждения, и уже с начала 2020 года "Альфа-Банк Украина" прекратил выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед ООО "Финик.Про", но до сих пор продолжает противозаконно использовать объекты интеллектуальной собственности.

Отметим, что в 2019 году Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club провела исследования лучших банковских решений для бизнеса в странах Восточной Европы и Центральной Азии - Business Online Banking 2019. По результатам исследования "ОК, Альфа", разработанная Финтех-стартапом ООО "Финик.Про", получила высокую оценку и попала в пятерку лучших, среди которых также были ведущие международные финансовые учреждения в этом сегменте.

Разработчики против интеллектуального пиратства

Евгений Кулик подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за действий банка пострадали пользователи сервиса "ОК, Альфа". И понимает, какие возможности и ресурсы имеет "Альфа-Банк", чтобы начать черную пиар-кампанию против ООО "Финик.Про" с посланиями вроде "разработчик держит в заложниках клиентов "Альфа-Банка".

"Уже почти год мы в устном и письменном виде неоднократно сообщали руководству "Альфа-Банк Украина", что при отсутствии ответов и отказа прекратить нарушение авторских прав ООО "Финик.Про" оставляет за собой принять все доступные правовые меры, чтобы прекратить системное нарушение наших прав. Если в супермаркете вы не платите за товар, то вам его не отдают. Так же должно происходить и в плоскости интеллектуальной собственности. Банк не оплатил услуги - банк не получил эти услуги, хотя в результате страдают его клиенты. То, чем сейчас занимается финучреждение, называется пиратством", - сказал Евгений Кулик.