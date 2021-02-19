Бедность, в которой сегодня оказались люди, требует принятия срочных социальных мер по защите и помощи. Особенно это касается пенсионеров, всех тех, кто попадает под категорию малообеспеченных и незащищенных граждан. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Копеечные добавки к пенсии, которые власть бросает людям в виде подачки, – это цинизм и издевательство высшей меры. Пенсии должны быть проиндексированы как минимум в два раза выше официального уровня инфляции (прогнозируемая инфляция на 2021 г. составит 7–8%, – ред.). Т.е средняя пенсия должна быть увеличена минимум на 15-20%. Только тогда люди почувствуют, что государство о них заботится. Соответствующий законопроект фракция ОП–ЗЖ зарегистрировала в парламенте", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что за последние годы значительно ухудшилась жизнь людей, снизилось благосостояние наших граждан.

"Вместо решения социальных вопросов поддержки и защиты людей, катастрофически обедневших за период коронакризиса, власть добивает граждан тарифами, отсутствием работы, копеечными пенсиями. Молодежь боится создавать семьи и рожать детей, специалисты массово покидают страну, те же, кто в силу возраста или иных причин выехать не могут, остаются доживать в нищете. За 2020 год украинцев умерло вдвое больше, чем родилось, при этом численность населения сократилась на более чем 300 тыс. человек. Это данные Госстата", – отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что правительство Шмыгаля провалило все – экономику, жизненно важные вопросы борьбы с эпидемией, вакцинацию граждан.

"Это правительство работает без программы, ни один вопрос не решается системно и профессионально, все, что они в состоянии делать, – это набирать кредиты и заниматься популизмом. Такое правительство должно быть немедленно отправлено в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.