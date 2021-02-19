В Луганской области выпускают пиво "Московское", этикетку которого украшает Кремль и триколор страны-агрессора. На "зраду" обратил внимание в соцсетях ветеран войны на Донбассе, волонтер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Здесь дело не столько в названии пива "Московское", а больше в триколоре российских оккупантов и Кремля на этикетке. Тех, кто уже 7 лет пытается всеми силами уничтожить Украину. Без слов...

В комментариях к сообщению пользователи написали, что пивзавод в Кременной Луганской области принадлежит бывшему народному депутату от Партии регионов Владимиру Струку. На местных выборах 2020 года он были избран мэром города Кременная с населением в 20 тысяч.

Как оказалось, патриотично настроенных украинцев не особо возмущает название продуктов питания, которые сохранились с советских времен, и где упоминается страна-агрессор - сыр "Российский", колбаса "Московская".

Вместе с тем пользователи сообщили, что в Бахмуте Донецкой области выпускают пиво с названием "Московська Січ".

Ранее сообщалось, что в Харькове активисты потребовали от местного мясокомбината переименовать колбасу "Радянська" (Советская - ред.).