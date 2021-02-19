Дорожнє звірство. У центрі столиці посеред білого дня водій до смерті забив кулаками пішохода.

Спочатку шофер не пропустив чоловіка на пішохідному переході. Той підійшов до машини, почалася словесна перепалка. Після чого кермувальник вискочив з авто та двічі вдарив опонента. Чоловік впав і вдарився головою об асфальт. А водій просто поїхав далі.

Пішоходу викликали "швидку", та врятувати його не вдалося. Він помер на місці. Водія-вбивцю затримали за кілька годин - ним виявився громадянин Азербайджану. Зараз слідчі готують йому підозру та клопотання про тримання під вартою.