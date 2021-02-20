В афганской столице Кабуле, 20 февраля произошла серия смертельных взрывов, в результате которых погибли по меньшей пять человек, еще двое были ранены.

По данным правоохранителей, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут, а третий, нацеленный на полицейский транспорт через два часа.

Как отметили правоохранители, что стало причиной взрыва пока неизвестно.

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Стоит отметить, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

В последние месяцы большинство бомбовых атак в столице Кабуле были бомбами-липучками - взрывными устройствами с магнитами, которые прикреплены к транспортным средствам и взрываются с помощью дистанционного управления или таймера.

Как ранее сообщалось, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Читайте также, 7 февраляс тало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

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