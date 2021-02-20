В Кабуле произошла серия мощных взрывов: есть погибшие [ Редактировать ]
В афганской столице Кабуле, 20 февраля произошла серия смертельных взрывов, в результате которых погибли по меньшей пять человек, еще двое были ранены.
По данным правоохранителей, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут, а третий, нацеленный на полицейский транспорт через два часа.
Как отметили правоохранители, что стало причиной взрыва пока неизвестно.
Стоит отметить, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.
В последние месяцы большинство бомбовых атак в столице Кабуле были бомбами-липучками - взрывными устройствами с магнитами, которые прикреплены к транспортным средствам и взрываются с помощью дистанционного управления или таймера.
Как ранее сообщалось, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
Читайте также, 7 февраляс тало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.
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