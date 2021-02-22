Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в частном доме в с. Сусолов.

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"В ГСЧС поступила информация, что в с. Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления угарным газом, погибли три человека. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Буче трое человек скончались от отравления угарным газом. Причиной инцидента стала неисправность системы вентиляции газового котла в жилом доме.

Также мы писали о том, что семь человек умерли после отравления антисептиком. Компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его. Остаток средства позже был направлен на экспертизу, которая установила содержание 69% метанола.

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