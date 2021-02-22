Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский был замечен на военной выставке в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вместе с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Компрометирующее фото опубликовал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и потребовал объяснений.

Жду от Олега Уруского срочного объяснения.

В воскресенье, 21 февраля министр Уруский написал в Facebook, что во главе украинской официальной делегации находится в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники.

Чиновник сообщил, что в ходе выставки встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом Аль Оали и министром по оборонной промышленности Пакистана Зобайдой Джалалом. О встрече с Кадыровым - ни слова. Между тем видео уже выложили в интернет.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назначил свою дочь замминистра культуры Чечни.