Украинская армия понесла на Донбассе новые потери [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе в результате вражеской атаки погиб украинских военнослужащий. Еще один получил ранение. Об этом сообщил на брифинге главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Боевики атаковали позиции 72-й бригады имени Черных Запорожцев в районе шахты Бутовка - ударили по наблюдательному посту из противотанкового гранатомета.
В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих. Один из них был тяжело ранен и скончался во время оказания медицинской помощи.
Генерал Хомчак утверждает, что ситуация на фронте контролируется ВСУ и резких изменения на передовой не происходит. Признаков планирования наступления противником тоже нет.
Как сообщали "Подробности", 20 февраля под оккупированной Горловкой произошло резкое обострение. В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. Якобы с позиций возле Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.
Позднее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ под Горловкой уничтожили позицию боевиков.
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