Наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком, Святошинском и Деснянском районах/ фото: РБК

За сутки в столице зафиксировали 454 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 135 129 инфицированных. 92 303 человек выздоровели (378 - за минувшие сутки), еще 2596 киевлян умерли (15 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

195 женщин в возрасте от 20 до 93 лет;

231 мужчина, возрастом от 18 до 84 лет;

28 детей - от 8 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (121 случай), Святошинском районе (64 человека) и Деснянском районе (60 пациентов).

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировано 4 182 новых случаев коронавируса. Сделано 23 660 ПЦР-тестов, 14 782 ИФА-тестов и 11 158 экспресс-тестов на антиген.

Кроме того, ученые дали прогноз на развитие COVID в Украине. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6275, а наибольшие темпы распространения в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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