Нужденні стали єдиними у Бельгії, хто має право відвідувати ресторани. Щоправда, мова про спеціалізовані заклади, де годують лише тих, хто отримав на це попередній абонемент.

Як у часи пандемії у Європі дбають про найвразливіших?

Тут не можуть похвалитися вишуканими стравами, проте подають завжди свіжу, гарячу і смачну їжу, каже цей хлопець, який щодня харчується тут з грудня.

Зараз є багато людей, яким немає чого їсти, немає де спати, немає засобів для життя. Тому я дуже вдячний за те, що є місця такі, як це.

Це один з десятків бельгійських "Restos du Cœur" - дослівно, "ресторанів серця", тобто любові. Соціальних закладів громадського харчування, де нужденних годують безкоштовно. В Бельгії досі в дії обмеження другого локдауна - зачинені всі кафе та ресторани ще з листопада. Проте такі заклади, як цей - продовжують працювати.

Жулі Турко, координаторка соціального ресторану в Брюсселі:

Ми розставили столи, щоб між людьми зберігалась дистанція у півтора метра. Максимум дві особи за столом, пластикова перегородка між ними, більше одноразового посуду.

І якщо у докоронавірусні часи поїсти, зігрітися та поспілкуватися сюди приходили до 80 осіб за раз, то тепер у приміщення пускають не більше 16 людей одночасно.

Джимі Мбакі, шеф-повар:

Часто виникає ситуація, що хтось ще не закінчив їсти, але ми вже пускаємо інших відвідувачів. І якщо за столами сидить уже 16 осіб, то ми видаємо пакунки з собою. Таким чином ми годуємо щонайменше 70 осіб.

Основні відвідувачі - це не лише люди, які живуть на вулиці. А й безробітна молодь, малозабезпечені пенсіонери або одинокі матері. Часом жінки беруть їжу додому, поки їхні діти в школі, і кажуть, що приготували самі - щоб ті не засмучувались через погане фінансове становище в сім'ї.

Луїз Пако, соціальна працівниця:

Наш першочерговий пріоритет - задовольнити базову потребу у їжі. Але також надаємо й іншу підтримку - тут можуть зігрітися ті, хто не мають даху під головою, комусь необхідно попрацювати з психологом, тощо.

Саме статус соціальної організації, яка допомагає нужденним, і дозволив таким закладам залишатися відчиненими у часи пандемії. Усі, хто тут отримує підтримку, - мають спочатку зареєструватися і підтвердити свої низькі доходи.

Я дуже задоволений: смачний суп, добрі люди - такого більше ніде нема.

Є - і не лише у Бельгії. Такі соціальні харчевні прийшли до Бельгії із сусідньої Франції - їх там налічується сотні. Працюють волонтери, фінансують - філантропи, а супермаркети та інші заклади віддають туди зайві продукти.

Заснував так звані "Ресторани любові" французький комік та актор Мішель Колюш ще 35 років тому. І зараз у Франції через такі мережі роздають понад 130 мільйонів порцій їжі за рік. І мільйони, так само, у Бельгії.