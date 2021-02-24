В среду, 24 февраля, почти на всех дорогах Украины, кроме южных областей, ожидается гололедица. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"24 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на севере и в центральной Украине в среду, 24 февраля, ожидается небольшой снег, днем - с дождем, на остальной територии без осадков. Будет морозно ночью, а днем местами воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Также мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.

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