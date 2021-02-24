Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в марте в размере 6,86 грн за кубический метр с НДС и без стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за кубический метр в соответствии с условиями договоров.

В "Нафтогазе" также отметили, что компания также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.

К слову, сейчас газ от ППН получают более 300 тыс клиентов.

Ранее мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца года. Также сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.

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