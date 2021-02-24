В Україні стартує вакцинація [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні стартує вакцинація. Найпершими щепитимуть медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Імунізація буде непублічною і провадитимуть її мобільні бригади. Як відомо, напередодні до Києва прибула перша партія проти COVID-19 сироватки пів мільйона доз індійського препарату Covishield.
Першими препарат отримають Київ та область, Чернігів, Черкащина, Житомир та Вінниця. Кількість пунктів щеплення поступово збільшуватимуть. За графіком, нова партія вакцини прибуватиме до України що 10 днів.
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