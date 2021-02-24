Сегодня в Украине проживает более 11 миллионов пенсионеров. Честно проработав всю жизнь, многие из них оказались за чертой бедности. Но вместо того, чтобы помочь пожилым людям, власть ищет способ, как отстраниться от этой проблемы.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"У людей отобрали льготы, лишили социальных прав. А теперь правительственные чиновники говорят о них, как об обузе. Как о "статье расходов", на которой можно сэкономить. Это цинизм высшей меры", - считает народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что все обещания власти о достойных пенсиях так и остались обещаниями, а индексация пенсий от правительства на уровне 11% больше похожа на подачку и тут же съедается инфляцией. В условиях постоянно растущих тарифов и цен государство просто обязано помочь пенсионерам.

"В ближайшее время необходимо обеспечить реальную индексацию пенсий, увеличить прожиточный уровень, восстановить и обеспечить льготы. ОП-ЗЖ подготовила свои предложения по изменению государственного бюджета на этот год, чтобы усилить социальную защиту украинских пенсионеров. Мы предлагаем существенно повысить прожиточный минимум. Минимальную пенсию до конца года повысить до 5 000 грн. Провести справедливую индексацию пенсий с учетом нового уровня зарплат и реальной инфляции. Обеспечить возврат льгот пенсионерам, ветеранам, детям войны и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Упростить получение субсидий и полностью профинансировать эту государственную программу", - сказал политик.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" уверен, что пенсионную проблему можно решить. Для этого нужно действовать системно и в нескольких направлениях.

"Необходимо развивать государственный сектор экономики, стимулировать экономическое развитие и за счет этого наполнять государственный бюджет. Меньше тратить на вознаграждение топ-чиновников и больше - на людей. Открывать новые возможности для молодежи. Это работа на длительную, стратегическую перспективу. К сожалению, сейчас власть живет одним днем. Она строит свои коррупционные схемы и тормозит экономическое развитие страны", - резюмировал Юрий Бойко.